السجن المشدد 3 سنوات لعاطلين لحيازتهما 71 لفافة هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب ابو عمر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه، والمستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير المحكمة خميس قمر، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل "ع.إ.م" و "م.ر.ع" لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 9187 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، انه نفاذا لاذن النيابة الصادر بضبط المتهمين كل من "ع.إ.م" و"م.ر.ع"، وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهم الأول وبحوزته عدد 52 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي عدد 19 لفافة هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهما إقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.