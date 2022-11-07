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الرئاسة الفرنسية: ماكرون وسوناك يعقدان أول اجتماع قمة بينهما على هامش كوب 27 بشرم الشيخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:21 ص
الرئاسة الفرنسية: ماكرون وسوناك يعقدان أول اجتماع قمة بينهما على هامش كوب 27 بشرم الشيخ كوب 27
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن الإليزية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيجتمعان في وقت لاحق في شرم الشيخ، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-27) الذي تستضيفه مصر حاليًا، للمرة الأولى منذ تولي الأخير منصبه.
 
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الرئاسة في باريس قبل قليل، مشيرًا إلى أن الزعيمين تحدثا عبر الهاتف في أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث قالت الحكومة البريطانية إن ماكرون وسوناك اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر بحر المانش الفاصل بين فرنسا وبريطانيا.
 
وأفاد موقع "ذا لوكال" الإخباري الفرنسي صباح اليوم الإثنين أنه من المتوقع أن يلتقي العشرات من رؤساء الدول والحكومات، بمن فيهم ماكرون وسوناك الذي تم تعيينه مؤخرًا، على هامش قمة المناخ كوب-27 التي انطلقت يوم أمس الأحد.
 
ومن المتوقع أن يحضر العشرات من القادة اليوم الثاني من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في مصر.
 
 

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