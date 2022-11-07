الخيام تتلألأ فى محيط دير مارجرجس بالرزيقات قبل بدء الاحتفال السنوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يشهد محيط دير مارجرجس بجبل الرزيقات محافظة الأقصر، تواصل العمل من شعب الكنيسة والأقباط فى أعمال نصب الخيام والتجهيزات لانطلاق ليالى الاحتفالات السبعة للشهيد العظيم مارجرجس الرومانى، والتى من المقرر أن تبدأ رسمياً من يوم 10 نوفمبر حتى 16 نوفمبر الجارى، وذلك للاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين.

وقام أبناء الكنيسة على مدار الأيام الماضية بالتوافد على دير مارجرجس بالرزيقات للقيام بأعمال التخييم ونصب الخيام بالمنطقة المخصصة لها داخل محيط الدير، حيث تشهد الفعاليات احتفالات طوال الأيام السبعة قداسات يومية وزفة الأيقونة التى تحمل صورة الشهيد مارجرجس، بالإضافة للترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

ومن جانبها وضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية متكاملة بقيادة اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، لتأمين الاحتفالات، حيث يشارك فى الخطط التأمينية للاحتفال قوات الشرطة والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية ومختلف القطاعات، للتأكد من سلامة وأمن الزائرين وخروج الاحتفال بشكل آمن.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات، يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة"اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، يشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقس أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى..



أقباط الأقصر ينصبون الخيام حول دير مارجرجس



التخييم فى محيط ديرمارجرجس بالرزيقات



جانب من الخيام حول الدير بالرزيقات



جانب من نصب الخيام حول الدير