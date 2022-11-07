الجامعة العربية تعقد اجتماعا لبحث التعاون في مجال حماية المستهلك غدا

بيشوى رمزى

قالت الجامعة العربية إنه تقررعقد الاجتماع الأول للفريق مفتوح العضوية لبحث بروتوكول التعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية غدا الثلاثاء بمقر الجامعة ولمدة يومين.



وأوضح بيان صحفي للجامعة اليوم الأثنين أنه بعد التوافق على بروتوكول التعاون سيتم رفعه للجنة التنفيذ والمتابعة تمهيداً لاعتماده من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة.



وكان الاجتماع الثالث عشر لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي تم عقده يومي 13-14 سبتمبر 2022، قد أوصى بإنشاء فريق مفتوح العضوية لمراجعة بروتوكول التعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية، بناء على ملاحظات الدول الأعضاء.