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الثقافة تنظم محاضرات توعوية بمدن جنوب سيناء حول تداعيات تغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:36 ص
الثقافة تنظم محاضرات توعوية بمدن جنوب سيناء حول تداعيات تغير المناخ محاضرات منوعة بجنوب سيناء عن المناخ
جنوب سيناء ـ محمد حسين

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نظمت هيئة قصور الثقافة ضمن أنشطتها التوعوية، بمدن جنوب سيناء بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ بمحاضرات توعوية عن تداعيات ومواجهة تغير المناخ.

وأعلن فرع ثقافة جنوب سيناء أنه نفذ بيت ثقافة أبو زنيمه محاضرة عن "تداعيات التغيرات المناخية فى الأمن الغذائي المصرى"، ومحاضرة عن "مواجهة تغير المناخ لا تتحمل التأجيل مخاطر تغير المناخ".

وكانت مدينة شرم الشيخ شهدت الليلة الماضية، الحفل الثانى للثقافة بالسوق القديم بشرم الشيخ لفرقتى سوهاج والاسماعيلية للفنون الشعبية، وقدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية تابلوهات من فن الرقص بالعصا امام وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء وجماهير من وفود الدول المشاركة بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ ضمن فاعليات وزارة الثقافة للمشاركة على هامش مؤتمر المناخ وتفاعل الجمهور من الأجانب والعرب مع العروض الفنية لفرقة سوهاج وتلتها فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية التى قدمت تابلوهات فنية عن تراث مدن القناة ورقصات البمبوطية والسمسمية وتفاعل الحضور من ضيوف الموتمر مع العروض الفنية وتعد تلك الاحتفالات ضمن المائة فعالية لوزارة الثقافة على هامش مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ بنسخته السابعة والعشرين.

 


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