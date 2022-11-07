افتتاح النسخة السادسة من دورى مراكز الشباب لذوي الهمم لكرة القدم بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، فعاليات افتتاح النسخة السادسة من دوري مراكز الشباب للصم وضعاف السمع لكرة القدم، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي أقيمت على ملعب مركز شباب سنديون، بحضور الدكتور وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، الدكتور محمد عبد الستار مسئول مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، وحسين فرج وخالد الحديدي مسئولي الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت فقرات الاحتفال كلمات ترحيب بالحضور وفقرات استعراضية لفريق الفن التعبيري بمركز شباب قليوب ومباراة استعراضية لكرة القدم للصم وضعاف السمع بين فريق قليوب وفريق القناطر الخيرية.

وينظم الدوري الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، مكتب قادرون باختلاف، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، ويهدف إلى توسيع ونشر ثقافة الممارسة الرياضة للصم وضعاف السمع فى إطار رؤية الدولة ووزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بقادرون باختلاف بكافة فئاتهم.

ويأتي دوري كرة القدم للصم وضعاف السمع ضمن أحد أنشطة مكتب قادرون باختلاف بالوزارة، حيث يستهدف اللاعبين من الصم وضعاف السمع بمراكز الشباب للوصول إلى أكبر شريحة ممكنه منهم على مستوى الجمهورية ويتم تنظيمه على عدة مراحل بدءا من الدور التمهيدي لتصعيد 8 فرق ثم دور الـ16 ليتقابل الفرق الصاعدة من الدور التمهيدي مع أول 8 مراكز من النسخة السابقة، ويتم تنفيذه بنظام المجموعات من دوري واحد وصولا للدور قبل النهائي الذى يتم تنفيذه بنظام خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية.

وترصد وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للثماني فرق الفائزين بالمراكز الأولى، ويقدم مكتب قادرون باختلاف العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية مثل دوري كرة السلة للصم بنات وأنشطة ثقافية وفنية لجميع فئات القادرون باختلاف.



المباراة الأولى بالدورى



جانب من الافتتاح_1



جانب من المباراة



خلال المباراة