استقالة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كيما بسبب مناقشات الجمعية العمومية

كتب عبد الحليم سالم

تقدم المهندس محمد حسنين رضوان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية كيما، باستقالته اليوم لرئيس القابضة للصناعات الكيماوية المحاسب عماد الدين مصطفى.

كشف المهندس محمد حسنين رضوان لـ"اليوم السابع"، أنه استقال نتيجة المناقشات في الجمعية العمومية، ورفض إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة، الذى تحمل المشكلات وقفز بالشركة قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى إن ذلك تم بالرغم من ردوده على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والموافقة على المؤشرات المالية لميزانية الشركة فى الجمعية.

وصدقت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

كما صدقت على تعيين محمود منتصر رئيس مجلس إدارة غير متفرغ بعد استقالة الرئيس السابق هشام حسن .

وقالت الشركة في بيانها للبورصة إن الجمعية العمومية قررت عدم إخلاء مسؤولية رئيس ومجلس إدارة الشركة عن المركز المالي ونتائج الأعمال المعروضة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022.

كشفت بيانات الجمعية أن كيما حققت أرباحاً بلغت 651.48 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022، مقابل خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 4.44 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.39 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.