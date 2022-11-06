مصانع كيما تعلن عن تفاصيل التوصل لاتفاق تسوية النزاع مع شركة تكنومينت الإيطالية

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية كيما، عن نجاح المفاوضات مع شركة تكنومينت الايطالية؛ لحل النزاع بين الطرفين، وذلك فى بيان للشركة اليوم.

وأشار البيان إلى أنه بتاريخ 2022/11/3 تم التوقيع على اتفاقية التسوية الودية مع شركة تكنيمونت الإيطالية بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة والمهندس محمد حسنين رضوان، رئيس كيما، وذلك بعد أعتماد مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/10/12 لقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار على إتفاقية التسوية الودية لانهاء كافة النزاعات بين شركتى كيما وتكنيمونت الإيطالية، أثناء تنفيذ مشروع الأمونيا واليوريا.

وأشار بيان الشركة إن أبرز الشروط والأحكام التى تضمنتها إتفاقية التسوية الودية المعدلة تشمل ما يلى:

1- عدم الالتزام بسداد أي مبالغ متعلقة بالتعويض عن تحرير سعر الصرف عام 2016 وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 الا فى حالة استلام تلك المبالغ من السلطة المختصة ( وزارة المالية).

2- التزام شركة تكنيمونت بالقيام بسداد المبالغ التى ستتحصل عليها كتعويض، سواء من شركات التأمين أو الدعاوى المقامة مع طرفها ضد شركة هيتاشي اليابانية، والناجمة عن عطل ضاغط ثانى أكسيد الكربون، وتوقف المصنع عن الإنتاج مباشرة لشركة كيما.

3- فيما يخص مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الذى من المزمع اسناده لشركة تكنيمونت الإيطالية، قيام شركة كيما بالتفاوض على شروط وأحكام عقد EPC وعدم الالتزام بأن تكون تلك الشروط والأحكام مماثلة لعقد EPC لمصنع الأمونيا واليوريا.