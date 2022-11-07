اليوم السابع
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ارتفاع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز بالسوق الأمريكي

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 03:00 ص
ارتفاع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز بالسوق الأمريكي غاز ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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ارتفع المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعي المسجل فى مركز هنرى بالسوق الأمريكى خلال شهر أغسطس 2022 إلى 8.81 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية، لمنظمة "أوابك".

وارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى اليابان خلال شهر يوليو 2022 بمقدار 3.17 دولار لكـل مـلـيـون وحدة حرارية بريطانية ليبلغ 17.66 دولار لكـل مـليـون وحدة حرارية بريطانية.

كمـا ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى كوريا الجنوبية بمقدار 5.27 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليبلغ 19.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى تايوان بمقدار 0.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليبلغ 16.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

بينما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى الصين بمقدار 0.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليبلغ 13.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان حوالى 3.573 مليون طن خلال شهر يوليو 2022، مستأثرة بحصة بلغت 22.3% من الإجمالى.


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