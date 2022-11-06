ميناء دمياط يستقبل 61 ألف طن غاز مسال قادمة من إنجلترا

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت هيئة ميناء دمياط اليوم، 8 سفن، بينما غادره 9 سفن أخري، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال "BRITISH ACHIEVER" والتى ترفع علم إنجلترا ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 45 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7988 طن تشمل : 2798 طن داى امونيوم و 5190 طن بضاعة متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43732 طن تشمل : 10680 طن قمح و 8000 طن ذرة و 1796 طن ابلاكاش و 10000 طن سلاج و 900 طن مولاس و 3859 طن كلوريد اثلين و 6045 طن فول و 2452 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 550 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 179 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2743 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 145699 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158406 طنا.

كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بحمولة إجمالية 3920 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3858 شاحنة.