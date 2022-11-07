اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة بالمنيا

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:22 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنبا - حسن عبد الغفار

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أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارًا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، بالطريق الزراعي  القاهرة اسوان، أمام قرية البرحاية بمركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة الحادث في إصابة كلا من محمود. م. س 38 سنة ومصطفي. م. س 49  سنة مقيمان بمركز بني مزار، وتم نقل المصابين الي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

مديرية الامن

ادارة المرور

حادث تصادم

اخبار المنيا

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