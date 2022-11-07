اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أم الدنيا وبيت العرب.. رسائل فى محبة مصر من قادة ومسؤولين عرب بقمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:31 م
أم الدنيا وبيت العرب.. رسائل فى محبة مصر من قادة ومسؤولين عرب بقمة المناخ رسائل فى محبة مصر من القادة والمسؤولين العرب بقمة cop27

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رسائل محبة بعث بها القادة والمسؤولين المشاركين فى فعاليات قمة المناخ العالمية cop 27 بشرم الشيخ، إذ عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بالمشاركة فى قمة المناخ COP27، فى شرم الشيخ، متمنيا لمصر التوفيق فى قيادة العمل الجماعى الدولى فى مواجهة التغير المناخى، وقال نشكر مصر على حفاوة الاستقبال ونتمنى لها التوفيق فى قيادة العمل المناخى الدولى

رسائل فى محبة مصر من القادة والمسؤولين العرب بقمة cop27
رسائل فى محبة مصر من القادة والمسؤولين العرب بقمة cop27
 
فيما ثمن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المساند للبنان ووقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب اللبنانى ودعمه في كل المجالات.
 
وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء اللبناني علي هامش مشاركة ميقاتي فى قمة المناخ ، شكر ميقاتي، الرئيس السيسي بشكل خاص على سرعة تلبية الطلب الذي تقدم له به خلال القمة العربية في الجزائر قبل أيام، بتزويد لبنان لقاحات وأدوية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا.
 
وأوضح  ميقاتى أن مصر أرسلت إلى لبنان شحنة أدوية تقدر بـ1705 أطنان من اللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعادل 17 شاحنة.
 

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