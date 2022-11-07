اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أمانى عزت: لدينا 12 لجنة تنظيمية لقمة المناخ وغرفة مركزية تعمل 24 ساعة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:13 م
أمانى عزت: لدينا 12 لجنة تنظيمية لقمة المناخ وغرفة مركزية تعمل 24 ساعة قمة المناخ
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة أماني عزت، عضو اللجنة التنظيمية بإعلام مؤتمر المناخ، أن اللجنة التنظيمية لقمة المناخ، تضم 12 لجنة تنظيمية مختلفة، موزعين ما بين تسكين وإعلام ولوجستيك، بحيث يعملون على مدار 24 ساعة.
 
وأضافت الدكتورة أماني عزت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، أن هناك غرفة مركزية للجنة التنظيمية لمؤتمر المناخ عمل على مدار 24 ساعة، مؤكدة عملهم على اخراج قمة المناخ بالصورة التي تليق بمصر وبدأوا التحضير لهذه القمة مبكرا بحيث يكون كل شيء منظم ويسير بشكل سهل.
 
وأشارت الدكتورة أماني عزت، إلى أن الغرفة المركزية يوجد بها ممثل عن كل لجنة طوال الـ24 ساعة للعمل على تغطية جميع الفاعليات، معبرة عن سعادتهم بإشادة أمين عام الامم المتحدة بجودة تنظيم قمة المناخ.
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء باكستان: نقدر الجهود المصرية فى استضافة قمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:43 م

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة وزراء إيطاليا على هامش قمة المناخ.. ويتوافقان على ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة والدفع نحو عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية.. والتعاون للوصول للحقيقة فى قضية "ريجيني"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:35 م

"العليمى": مخرجات قمة المناخ ستؤثر إيجابيا على حياة ملايين اليمنيين

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:20 م

رسائل السلام من أرض السلام.. برلمانيون وسياسيون: كلمة الرئيس السيسى بافتتاح قمة المناخ تعكس دور مصر فى حل الصراع بين الشعوب.. وإعلاء لغة الحوار وتوحيد الرؤى.. وتضافر الجهود الدولية للتوعية بالتغيرات المناخية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:10 م

حماة الوطن يشيد بكلمة الرئيس السيسي فى قمة المناخ.. ويؤكد: حظيت بتقدير عالمى

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة