أمانى عزت: لدينا 12 لجنة تنظيمية لقمة المناخ وغرفة مركزية تعمل 24 ساعة

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة أماني عزت، عضو اللجنة التنظيمية بإعلام مؤتمر المناخ، أن اللجنة التنظيمية لقمة المناخ، تضم 12 لجنة تنظيمية مختلفة، موزعين ما بين تسكين وإعلام ولوجستيك، بحيث يعملون على مدار 24 ساعة.

وأضافت الدكتورة أماني عزت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، أن هناك غرفة مركزية للجنة التنظيمية لمؤتمر المناخ عمل على مدار 24 ساعة، مؤكدة عملهم على اخراج قمة المناخ بالصورة التي تليق بمصر وبدأوا التحضير لهذه القمة مبكرا بحيث يكون كل شيء منظم ويسير بشكل سهل.

وأشارت الدكتورة أماني عزت، إلى أن الغرفة المركزية يوجد بها ممثل عن كل لجنة طوال الـ24 ساعة للعمل على تغطية جميع الفاعليات، معبرة عن سعادتهم بإشادة أمين عام الامم المتحدة بجودة تنظيم قمة المناخ.