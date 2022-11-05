العطش المفرط.. أكثر أعراض مرض السكري شيوعا

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يستمر مرض السكري دون اكتشافه لسنوات عديدة قبل أن تقرر المشكلة التي تؤدي إلى ظهور الأعراض، وقد يكون العطش الشديد من الأعراض الأولية التي تشعر بها والتي تدل على ارتفاع السكر في الدم، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ووفقًا لمركز السكري في المملكة المتحدة، فإن أحد أعراض مرض السكري "الأكثر شيوعًا" التي تستهدف "العديد من الأشخاص" هو العطاش أو العطش المفرط، وهو أحد الأعراض "الأولية" لمرض السكري.

"نشعر جميعًا بالعطش في أوقات مختلفة خلال النهار وإن تناول الماء الكافي يوميًا مهم جدًا لأن الماء ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص من الفضلات.

ومع ذلك ، إذا كنت تشعر بالعطش طوال الوقت أو كان عطشك أقوى من المعتاد واستمر حتى بعد أن تشرب، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك يعاني من ارتفاع السكر في الدم.

أحد الأسباب الرئيسية هو أن العطاش غالبًا ما يكون مصحوبًا إما بجفاف مؤقت أو طويل في الفم علاوة على ذلك ، لا يمكن إخماد العطاش عن طريق شرب الكثير من السوائل لأن هذه العلامة "مستمرة وغير مفسرة".

علاوة على ذلك فإن مرضى السكري سيلاحظون أيضًا أنهم يخرجون أكثر من خمسة لترات من البول يوميًا.

إذا واجهت هذه العلامات المنذرة التي تشير إلى العطش الشديد ، فمن المهم أن ترى طبيبك.

على غرار أعراض مرض السكري الأخرى ، يحدث العطاش بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم وعندما تكون مصابًا بمرض السكري غير المعالج ، تضطر كليتيك إلى العمل بجهد أكبر لتصفية وامتصاص السكر الزائد في الدم.

عندما تصل الأعضاء الصغيرة إلى نقطة لا تستطيع مواكبتها ، يتم إفراز الجلوكوز الزائد في البول ، وسحب السوائل من أنسجتك ، مما يجعلك مصابًا بالجفاف ، وفقًا لتقارير Mayo Clinic.

من المهم ملاحظة أن المشكلات الصحية الأخرى ، التي تتراوح من الإسهال إلى تعفن الدم ، يمكن أن تحفز أيضًا على ظهور هذه العلامة.

وفقًا لهيئة الصحة البريطانية NHS ، تشمل القائمة الكاملة لأعراض مرض السكري ما يلي:

-الشعور بالعطش الشديد

-التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد ، خاصة في الليل

-الشعور بالتعب الشديد

-فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات

-حكة حول أعضائك التناسلية، أو نوبات متكررة من مرض القلاع

-الجروح التي تلتئم ببطء

-رؤية مشوشة.

بينما يمكن أن يتطور داء السكري من النوع 1 بسرعة على مدار أسابيع أو حتى أيام ، يمكن للعديد من الأشخاص المصابين بالنوع 2 أن يمضوا سنوات دون أن يدركوا أنهم مصابون بهذه الحالة.