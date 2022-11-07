أطعمة مهمة لمرضى الربو.. أبرزها السلمون والزنجبيل

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر الربو واحد من الأمراض المزمنة التي يعانى منها البعض وتؤثر على صحة الجسم ، وهنا ينصح الأطباء بالمتابعة الدورية مع اتباع نظام غذائى صحى ومناسب لمرضى الربو وذلك لتقليل الالتهابات والأعراض .

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن أفضل الأطعمة لمرضى الربو هي:

-الفواكه

إذا كنت تبحث عن تخفيف أعراض الربو ، فابدأ بإضافة المزيد من الفاكهة إلى نظامك الغذائي، تعد الفاكهة مصدرًا جيدًا للبيتا كاروتين وفيتامينات C و E ، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب والتورم في الرئتين .

ولكن يبدو أن التفاح والحمضيات (بما في ذلك البرتقال) على وجه التحديد قد ثبت أنها تقلل من مخاطر الربو وأعراضه، و أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول حصتين من الفاكهة (بالإضافة إلى خمس حصص أو أكثر من الخضار) يوميًا لمدة أسبوعين أدى إلى سيطرة أفضل على الربو مقارنة بتناول حصص أقل .

-سمك السالمون

عندما يتعلق الأمر بالربو ، فإن الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة ، وخاصة أحماض أوميغا 3 الدهنية ، يمكن أن تكون مفيدة، على سبيل المثال ، الأطفال الذين تناولوا المزيد من الزبدة والوجبات السريعة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالربو ، وفقًا لدراسة أجريت في سبتمبر 2015

من ناحية أخرى ، ترتبط أحماض أوميغا 3 الدهنية بانخفاض الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بالربو ، وفقًا لدراسة نُشرت في يناير 2015. والأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لك.

فالأسماك الدهنية لها دور مضاد للالتهابات بسبب محتوى أوميغا 3 EPA ". EPA ، أحد أنواع أوميغا 3 ، له ميزة على حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وهو نوع آخر من أوميغا 3 موجود في بعض المصادر النباتية ، مثل الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان .

-الزنجبيل

يمكن للزنجبيل أن يفعل أكثر من تهدئة اضطراب المعدة فقد يساعد أيضًا في تخفيف أعراض الربو، و هذا لأن بعض المكونات في الزنجبيل قد تساعد في استرخاء الشعب الهوائية ، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية لخلايا الجهاز التنفسي والبيولوجيا الجزيئية .

-الكركم

يشتهر الكركم بلونه الأصفر المشرق ، وهو عنصر أساسي في المطبخ الهندي وقد استخدم على نطاق واسع في تقاليد الطب الصيني التقليدي وشرق آسيا لاضطرابات الجهاز التنفسي وغيرها ،

تشير الأبحاث إلى أن العنصر النشط في الكركم ، الكركمين ، قد يساعد في تهدئة الالتهاب في الشعب الهوائية المصابة بالربو.

-السبانخ

السبانخ مليئة بالفيتامينات والمعادن ، و تحتوي أيضًا على حمض الفوليك (فيتامين ب) ، وهو مهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بالربو.