زيت الزيتون بديل للمرطبات ومستحضرات التجميل.. اعرفى فوايده

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر زيت الزيتون واحدا من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية الذى يستخدم في الطعام لتعزيز صحة الجسم أو يمكن استخدامه للبشرة والشعر، فوائد زيت الزيتون كثيرة لدرجة أنه لا عجب في تسميته بالذهب السائل.

وحسب ما ذكره موقع helth قد يساعد زيت الزيتون في إنقاص الوزن وتقليل مخاطر التهاب المفاصل والسرطان وإدارة مستويات الكوليسترول، كما أنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ومن فوائد زيت الزتون على البشرة والشعر هي:

فوائد زيت الزيتون على البشرة والشعر

-يرطب البشرة

تأتي القيمة الغذائية لزيت الزيتون من محتواه الغني بفيتامين E ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من العوامل الخارجية المختلفة مثل أشعة الشمس القاسية أو الرياح الملمس الخفيف لزيت الزيتون يجعله مرطبًا مثاليًا غير لزج يدوم لفترة طويلة ويناسب جميع أنواع البشرة.

-يحسن صحة الجلد

عندما يتعلق الأمر بالجمال، فإن معظمنا يقسم بالمكونات الطبيعية كل ما نريده هو بشرة متوهجة، بغض النظر عن عدد الكريمات الموجودة على الرف الخاص بك ، للحصول على حل سريع ، فإننا نتطلع دائمًا إلى لب الفاكهة أو مستخلص عصير الخضار.

حيث يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E الذي يحسن صحة الجلد من خلال علاج الالتهابات وحب الشباب وحماية الجلد من الأمراض الخطيرة مثل الصدفية وسرطان الجلد.

- مضاد للشيخوخة

مع تقدمك في العمر ، تبدأ بشرتك في الترهل وتطور التجاعيد يمكنك تأخير علامات الشيخوخة بزيت الزيتون.

- مقشر للشفاه

يمكن استخدام زيت الزيتون كمقشر للشفاه، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التي تعالج التشقق وتساعد على الترطيب.

- يشفي الكعوب المتشققة

إذا كان كعبك المتشقق يمنعك من وضع قدمك الأفضل للأمام ، جرب زيت الزيتون قشري كعبيك باستخدام ماء الليمون الساخن وافركي عليهما بزيت الزيتون بسخاء لمزيد من الترطيب والنعومة يمكنك ارتداء الجوارب للراحة السريعة.

-يمكن استخدامه كعلاج قبل الشامبو

يساعد التدليك بزيت الزيتون قبل الشامبو في إضفاء لمعان وقوة مميزة لشعرك.

-زيت الزيتون يرطب شعرك ويقلل من تهيج فروة الرأس.

-يحسن صحة الأظافر

يساعد زيت الزيتون على تحسين صحة الأظافر.