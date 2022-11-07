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أسوشيتدبرس: قادة العالم يناقشون "التحدى الأكبر للأرض" فى كوب 27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:24 ص
أسوشيتدبرس: قادة العالم يناقشون "التحدى الأكبر للأرض" فى كوب 27
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن أكثر من 100 من قادة العالم على وشك مناقشة مشكلة متفاقمة والتي يصفها العلماء بالتحدى الأكبر للأرض، إلا أن المراقبين يقولون إنه سيكون من الصعب إحراز تقدم نظرا لكل ما يحدث فى العالم.

 

وسيجتمع ما يقرب من 50 من قادة الدول والحكومات يوم الاثنين فى أول أيام محادثات المناخ الدولية رفيعة المستوى فى مدينة شرم الشيخ، مع وصول المزيد من القادة فى الأيام القادمة. وسيكون أغلب التركيز على القادة الذين يرون قصصهم من التعرض للدمار بسبب الكوارث المناخية، وأبرزهم خطاب غدا الثلاثاء لرئيس وزراء باكستان محمد شريف الذى عانت بلاده من فيضانات فى الصيف سببت خسائر بأكثر من 40 مليار دولار وشردت الملايين.

 

وقالت الوكالة إن تلك المناقشات قد لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام مثل الاجتماعات السابقة بسبب التوقيت السئ، فى ظل الأحداث العالمية وغياب بعض القادة أو تأخرهم أو تردد البعض حيال ذلك.

 

وإلى جانب الخطابات التي سيلقيها القادة تشمل المفاوضات مناقشات مائدة مستديرة مبتكرة. ويقول سيمون ستيل، مفاوض لمناخ الرئيسى للأمم المتحدة، إنهم واثقون أن هذا سيولد بعض الأفكار القوية للغاية.

 

وسيهيمن على اعمال يوم الاثنين كلمات القادة الذين تضرروا من التغير المناخى، الذين لم يخلقوا مشكلة الغازات المسببة فى رفع درجة حرارة الجو بسبب حرق الوقود الأحفورى. وستكون أغلبها دول أفريقية ودول جزر صغيرة ودول أخرى معرضة للخطر، والتي ستروى قصصها.


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