اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 03:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

آل جور: تغير المناخ فصل عنصري جديد و160 مليون طن ملوثات تلقى بالفضاء يوميا

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:09 م
آل جور: تغير المناخ فصل عنصري جديد و160 مليون طن ملوثات تلقى بالفضاء يوميا "آل جور" نائب الرئيس الأمريكي الأسبق
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال "آل جور" نائب الرئيس الأمريكي الأسبق: إننا كقادة عالميين، نواجه مشكلة مصداقية في التعامل مع قضية المناخ، واصفا التغير المناخي بالفصل العنصري في زماننا، معلقا: "دول أفريقيا تشهد آثارا أكثر سوءا، وأيضا دول المحيط الهادي، فالفقراء أكثر من يعاني من التغير المناخي".
 
أضاف "آل جور" خلال كلمته بقمة المناخ: هناك 160 مليون طن من الملوثات تلقى في الفضاء يوميا، وهى ملوثات من صنع الانسان فكل جزئية تستمر 100 عام ما سيؤدى الى زيادة الحرارة وكأن قنبلة هيروشيما تنفجر على كوكبنا كل يوم، داعيا بالتخلي عن هذا النمط والسلوك المدمر.
 
كشف نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، عن وفاة 5.7 مليون شخص كل عام بسبب التلوث الذى يضرب الأرض، مشيرا إلى خطورة تعرض دلتا النيل للملوحة حيث تعد أكبر منطقة زراعية بمصر.
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

ناشطة مناخ بأوغندا: المستقبل مظلم مع التغيرات المناخية.. ويجب أن يكون COP 27 مؤتمر عمل

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:58 م

دعوة للسلام من مدينة السلام.. الرئيس السيسي يوجه نداء من قمة المناخ بوقف الحرب الروسية الأوكرانية.. ويؤكد: أزمة كبيرة تمر بالعالم.. ومستعد للعمل من أجل إنهاء الحرب ولا أبحث عن دور شخصى

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:55 م

رئيس السنغال يطالب بـ 200 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:48 م

الرئيس السيسي وقادة العالم يشاهدون فيلما تسجيليا عن التغير المناخي

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:22 م

الشيخ محمد بن زايد: نؤيد دعوة الرئيس السيسى بوقف الحرب الروسية الأوكرانية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة