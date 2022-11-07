آل جور: تغير المناخ فصل عنصري جديد و160 مليون طن ملوثات تلقى بالفضاء يوميا

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال "آل جور" نائب الرئيس الأمريكي الأسبق: إننا كقادة عالميين، نواجه مشكلة مصداقية في التعامل مع قضية المناخ، واصفا التغير المناخي بالفصل العنصري في زماننا، معلقا: "دول أفريقيا تشهد آثارا أكثر سوءا، وأيضا دول المحيط الهادي، فالفقراء أكثر من يعاني من التغير المناخي".

أضاف "آل جور" خلال كلمته بقمة المناخ: هناك 160 مليون طن من الملوثات تلقى في الفضاء يوميا، وهى ملوثات من صنع الانسان فكل جزئية تستمر 100 عام ما سيؤدى الى زيادة الحرارة وكأن قنبلة هيروشيما تنفجر على كوكبنا كل يوم، داعيا بالتخلي عن هذا النمط والسلوك المدمر.

كشف نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، عن وفاة 5.7 مليون شخص كل عام بسبب التلوث الذى يضرب الأرض، مشيرا إلى خطورة تعرض دلتا النيل للملوحة حيث تعد أكبر منطقة زراعية بمصر.