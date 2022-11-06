9 أطعمة تحتوى على نسبة عالية من الألياف.. أبرزها التين

1. بذور الريحان

يحتوي النظام الغذائي الصحي على عدد كبير من الفوائد التي تبقيك بعيدا عن الأمراض ، الألياف هي أحد العناصر المهمة لنظام غذائي متوازن، ويمكنك بسهولة تضمينها في نظامك الغذائي، سلطت أخصائية التغذية Lovneet Batra ، الضوء على فوائد هذا العنصر، موضحة أن كمية الألياف اليومية الموصى بها هي 30 جرامًا، يمكن للأطعمة الغنية بالألياف أن تحافظ على صحة الأمعاء ، وتعزز صحة القلب ، فضلاً عن تعزيز فقدان الوزن، وإليك الأطعمة الغنية بالألياف في النظام الغذائي، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

بذور الريحان ، غنية بالألياف ، خاصة الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، وفقًا لـ Lovneet Batra ، فهو "أحد أغنى مصادر الشكل النباتي لأحماض أوميغا 3 الدهنية." من السهل جدًا إضافتها إلى النظام الغذائي ، حيث تضفي هذه البذور "نكهة جوزية لطيفة على العصائر والزبادي والأطعمة الأخرى.

2. الكمثرى

يأتي التفاح والموز أولاً في أذهاننا أثناء تحضير وعاء من الفاكهة، لكن خبيرة التغذية قالت "حان الوقت للبدء في التفكير في إضافة الكمثرى فهى مليئة بالألياف.

3. الشعير

يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف ، وخاصة بيتا جلوكان ، والتي وفقًا لخبيرة التغذية قد تقلل من مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن وتحسين الهضم، يمكن تناول الشعير مع الحساء والسلطات وكذلك بدائل الأرز.