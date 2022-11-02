هيعالج الأنيميا ويقوي مناعتك.. تعرف على فوائد الكرنب

فاطمة ياسر

الكرنب يعتبر من الخضراوات الغنية بالألياف والعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، أي تعتبر مهمة جدا له، وتحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “WEBMED” سنتعرف على أهم الفوائد لتناول الكرنب، ومنها:

-يقوي المناعة، وذلك لأنه غني بفيتامين سي، ولذا فتناوله أو إضافته علي السلطة الخضراء وطهي بعدة الطرق المختلفة تجعلك أكثر عرضة لتقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، والعدوي البكتيريا والفيروسية.

-يحافظ على صحة البشرة والجلد، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في إنتاج الكولاجين الذي يساهم بشكل كبير في ظهوره في مظهر جيد، وأيضا يعمل علي تقليل فرص ظهور التجاعيد.

-نظرا لاحتواء الكرنب علي نسبة عالية من الحديد فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالأنيميا، وفي حالة الإصابة يعمل علي الوقاية منها، ولذا تناولك للكرنب يعد من الحيل الجيدة.

-هل تعلم أن تناولك للكرنب يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من السرطان، نعم هذا ما أكدته بعض الدراسات الطبية التي تشير إلي أن الكرنب يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي من دورها تقليل فرص الإصابة.

-قد يكون سبب في تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من التعرض لإرتفاع نسبته بالدم.

-تقليل من فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم، كما أن تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تقلل من فرص الإصابة .