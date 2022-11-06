وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم فريق القوافل التعليمية لدعم طلاب قرى الأربعين

الوادي الجديد- فريق المحافظات

كرم الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، فريق القوافل التعليمية من موجهى ومعلمى المواد الدراسية المختلفة ومشرف العمل مدير المرحلة الابتدائية بحضور مدير عام التعليم العام بالمديرية وذلك تقديرا لجهدهم المبذول فى دعم طلاب مدارس قرى الأربعين التابعة لإدارة باريس التعليمية وتنفيذ البرامج العلاجية اللازمة لصقل وتنمية مهاراتهم بالمواد الدراسية المختلفة منها ، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية ، الرياضيات .

وقدم مدير التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لفريق العمل على مواصلة تنفيذ القوافل لتجوب جميع الإدارات التعليمية لتقديم كل الدعم لطلاب المحافظة وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة .

وأكد مدير التعليم بالمحافظة على إستمرار أعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وبجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وخاصة المناطق النائية لمتابعة منظومة العمل وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى للجميع وليس تصيدا للأخطاء والعمل على تذليل اى من العقبات والمشكلات التى قد تعرقل سير العمل وبما يضمن خدمة تعليمية متميزة للطلاب.