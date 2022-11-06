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وكالة بلومبرج الأمريكية: COP27 تبدأ فى شرم الشيخ بإنجاز حول الخسارة والضرر

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:39 م
وكالة بلومبرج الأمريكية: COP27 تبدأ فى شرم الشيخ بإنجاز حول الخسارة والضرر وزير الخارجية سامح شكرى
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن محادثات المناخ التى تنعقد فى مصر فى إطار قمة COP27 بدأت بإنجاز لمناقشة تمويل الأضرار التى سببتها ظواهر الطقس الشديدة، فيما يعرف باسم "الخسارة والضرر"، وهى القضية التى كشفت عن انقسامات بين الدول الغنية والفقيرة.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاق سيسمح للدبلوماسيين والقادة بمناقشة رسمية للقضية للمرة الأولى خلال المؤتمر الذى ينعقد على مدار أسبوعين فى مدينة شرم الشيخ.

ونقلت الوكالة كلمة وزير الخارجية سامح شكرى، الذى تولى مهمته رئيسا لكوب 27، أن الإنجاز الذى تم التوصل إليه بعد 48 ساعة من المحادثات المكثف يهدف إلى التوصل إلى قرار حاسم هم الخسائر والضرر فى موعد أقصاه 2024. وتابع قائلا عن الاتفاق يوفر للمرة الأولى مساحة مستقرة من الناحية المؤسسية على الأجندة الرسيمة لقمم المناخ واتفاق باريس لمناقشة القضية الملحة المتعلقة بالتعامل مع الفجوات القائمة فى التعامل مع الخسارة والضرر.

وجاء التبنى السلس لجدول الأعمال بعد مفاوضات متواصلة خلف الكواليس للتوصل إلى حل وسط وتجنب مناوشات فوضوية خلال الساعات الأولى من المؤتمر. وتم تأجيل الجلسة الافتتاحية لأكثر من ساعة لاستيعاب المحادثات النهائية حول صياغة جدول الأعمال ومحتواه.


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