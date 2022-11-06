وقفة على هامش قمة المناخ للترويج للنظام الغذائى "الفيجن" الخالى من اللحوم

نظم عدد من مؤيدى النظام الغذائى "الفيجن"، وقفة للدعوة إلى نظامهم الغذائي، وذلك على هامش قمة المناخ فى شرم الشيخ، وهو نظام غذائى يتجنب تناول اللحوم ومشتقاتها وأى منتج غذائى مشتق من الحيوانات بما فى ذلك الألبان والبيض والعسل.

ورفع منظمو الوقفة لافتات تروج للنظام الغذائى "الفيجن"، مثل لافتة تضم صورة عدد من الحيوانات والدواجن وكتبوا عليها "لا تأكلنى".

وأعلن رئيس مؤتمر المناخ "COP26" ألوك شارما، منذ قليل، انتخاب سامح شكري وزير الخارجية، رئيسا لمؤتمر المناخ 27 بالتزكية، وقال ألوك شارما، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ: "وفقا لقواعد مؤتمر المناخ.. اقترح انتخاب سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف 27".

وتابع: "أعلن سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف لدورته الـ 27.. وأقدم التهنئة.. واتمني له وأعضاء فريقه التوفيق والنجاح".

وتسعى مصر، التى عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتى يمكن من خلالها تحقيق النتائج التى تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادى كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.