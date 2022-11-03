للنباتيين.. 3 عصائر للتحكم في الوزن بشكل صحي وفعال

كتبت إيناس البنا

يتبع الناس في جميع أنحاء العالم أنماط حياة مختلفة ونظامًا غذائيًا للحفاظ على صحتهم ولياقتهم، أحدها هو النظام الغذائي النباتي، الذي يتضمن أطعمة مغذية وصحية من أصل نباتي.

ماذا يتضمن النظام الغذائي النباتي؟



وفقًا لـ Healthline ، فإن النظام الغذائي النباتي يتجنب جميع المنتجات الغذائية الحيوانية ، استنتجت الأبحاث أن عدد الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي قد زاد بنحو 350 % خلال العقد الماضي.

على الرغم من أنه يبدو مقيدًا، إلا أن النظام الغذائي النباتي يتضمن أطعمة بسيطة مثل الحبوب والبذور والنباتات البقولية والفواكه والمكسرات والفواكه الجافة.

وفقًا لخبراء الصحة، تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم بأمراض واعتلالات مختلفة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري. في حين أثبتت النظم الغذائية النباتية أنها تقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض أو الوفاة المبكرة بسببها.

النظام الغذائي النباتي، بصرف النظر عن توفير التغذية الشاملة، يساعد أيضًا في تحسين عملية الهضم ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ويقلل من الآثار الجانبية للمضادات الحيوية والهرمونات، ويساعد في إنقاص الوزن.

عصائر نباتية لإنقاص الوزن بشكل فعال



العصائر تحظى بشعبية كبيرة لدى الجميع، يمكنك تحضير مجموعة متنوعة من عصير مليء بالفيتامينات للصباح وجبة إفطار التي يمكن أن تناسب احتياجاتك الغذائية بشكل مثالي.

يمكن للنباتيين دمج العصائر في خطة نظامهم الغذائي أيضًا، ولكن يجب أن تكون أكثر حرصًا عند اختيار المكونات.

3 أنواع من العصائر النباتية لإنقاص الوزن



عصير الشوكولاتة واللوز



من لا يحب الشوكولاتة؟ يشعرك عصير الشوكولاتة هذا بالشبع بينما يساعد في الحفاظ على صحة أمعائك ولياقتها.

مكونات:

كوب من اللوز أو حليب جوز الهند

ملعقة صغيرة من قهوة اسبريسو

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو

موزة واحدة

ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني

عصير الفانيليا واللوز



يوفر هذا العصير طاقة فورية لتستمر طوال اليوم.

المكونات:

كوب من الحليب النباتي مثل الشوفان أو الكاجو أو جوز الهند

موزة واحدة ناضجة

ملعقة صغيرة من مسحوق البروتين

ملعقة صغيرة من الفانيلا

ملعقة صغيرة من شراب التمر

5-6 لوز

العصير الأخضر

