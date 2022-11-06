وفد من "الوعظ" يزور جامعة الأقصر لتجديد بروتوكول التعاون بندوات دينية وتثقيفية

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وفداً من منطقة وعظ الأقصر، لبحث سبل تجديد بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، في عقد ندوات دينية وتثقيفية لطلاب الجامعة، حيث ضم وفد منطقة وعظ الأقصر كل من؛ الشيخ عمر سيد أبو خليل، مدير عام المنطقة، والشيخ محمد علي محمد، المنسق الإعلامي، والشيخ حمدي زكي، واعظ بالأزهر.

وفي بداية اللقاء نقل مدير منطقة وعظ الأقصر، تحيات وتقدير الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لرئيس جامعة الأقصر، لنجاح التعاون المشترك، ثم تناول اللقاء بحث سبل تجديد بروتوكول التعاون المستمر والمثمر بين المنطقة والجامعة وفروع الكليات التابعة لها، لعقد عدد من الندوات الدينية والتثقيفية، في إطار قواعد الأمن والسلم المجتمعي ونشر صحيح الدين الإسلامي الوسطي بين طلاب الجامعة ومحاربة الغلو والأفكار الشاذة والمتطرفة.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعلماء الأزهر الشريف، مؤكدًا على أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به مؤسسة الأزهر، والجامعة، عن طريق استضافة مختصين من رجال الدين يهتمون بتصحيح الأحكام الشرعية المغلوطة ونبذ التشدد الديني.

فيما عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 44، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة بشأن العملية التعليمية، حيث استهل رئيس الجامعة الجلسة بتهنئة الدكتورة ليلة يوسف لتكليفها قائمًا بعمل عميد كلية الألسن بالجامعة، متمنيًا لها التوفيق والسداد.

وناقش المجلس آليات استعداد كلية السياحة والفنادق لتنظيم فعاليات اليوم التراثي تحت عنوان " تراثنا ميراثنا" خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة لعقد المُلتقي الدولي الثاني لقسم اللغة الإسبانية كلية الألسن خلال نوفمبر الجاري، حيث وافق المجلس على مساهمة الجامعة بمبلغ 50.000 في العلاج أحد الطلاب لتركيب دعامة بالقلب في إطار ما تقدمه الدولة ووزارة التعليم العالي من خدمات للطلاب، كما ناقش المجلس آليات سد عجز الكادر الإداري للجامعة استعدادًا لافتتاح كليات جديدة.

وأوضح الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة كل الحرص على دعم أبنائها الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم، ودعم غير القادرين منهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو الاهتمام بأبنائها، كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي لجائزة النيل (فرع الآداب)، والشاعر حسين القباحي لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، والشاعر عزت الطيري لجائزة التفوق، بالإضافة لضم الدكتور علاء حسين المنشاوي مدير متحف الأقصر وزارة السياحة والآثار، عضو من الخارج إلي مجلس كلية الآثار.