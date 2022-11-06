وزير السياحة التونسي: جزيرة "جربة" جاهزة لاستضافة قمة الفرنكوفونية

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أكد وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، أن جزيرة "جربة" أصبحت جاهزة ومستعدة لاستقبال قمة الفرنكوفوينة، مضيفا أن جميع الوحدات السياحية التي ستستضيف فعاليات القمة أيضا مجهزة على أعلى مستوى.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير، اليوم الأحد، بجزيرة "جرية" لمتابعة استعدادات البرنامج السياحي المصاحب لقمة الفرنكوفونية المقررة يومي 19 و 20 نوفمبر الجاري.



وذكر بيان لوزارة السياحة أن بلحسين تفقد الأماكن المخصصة لعرض المنتجات والصناعات التقليدية التونسية بمطار جربة جرجيس الدولي، ثم توجه إلى مدينة "حومة السوق"، حيث قام بتدشين الوكالة العقارية السياحية، كما تفقد مواقع آخرى مدرجة في المسلك السياحي الذي سيزوره ضيوف القمة، مثل القرية الحرفية ومتحف جربة للتراث التقليدي وسوق الصناعات التقليدية.