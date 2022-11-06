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وزير التعليم العالي يُكرم الفرق الفائزة بهاكاثون الجامعات المصرية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:31 م
وزير التعليم العالي يُكرم الفرق الفائزة بهاكاثون الجامعات المصرية جانب من حفل التكريم
كتب محمد صبحى

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كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفرق الفائزة في المرحلة النهائية لهاكاثون الجامعات المصرية، والذي أقيم تحت عنوان "التغيرات المُناخية: الإبداع للاستمرارية".
 
وفي كلمته، أكد وزير التعليم العالي على أهمية تنظيم هذا الحدث وتكريم الفرق الفائزة، والذي يأتي بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop27، والذي يُقام خلال شهر نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، لمجابهة الآثار المُترتبة على التغيرات المناخية، مُثمنًا جهود القائمين على تنظيم المسابقة وحفل إعلان النتائج الذي جاء بالتعاون بين فريق عمل الأستاذ أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفريق عمل معهد إعداد القادة برئاسة د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالإضافة إلى عدد من الرُعاة، متمنيًا التوفيق لكافة الطلاب المُشاركين في المسابقة.
 
وأضاف د. عاشور أن إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمسابقة التغيرات المناخية: الابتكار للاستدامة لشباب الجامعات المصرية "Hackathon for Climate Change: Innovate for Sustainability"، يهدف إلى إتاحة فرص حقيقية للأجيال الشابة من طلاب الجامعات للقيام بدور نشط في مواجهة أزمة تغير المناخ، وذلك من خلال زيادة وعي الأجيال القادمة حول آثار التغيرات المناخية، وتحفيز الأفكار المُبتكرة لمعالجة قضايا تغير المناخ التي تواجه البيئة المحلية والعالمية، واستغلال قدرات الطلاب لتطوير أفكار مبتكرة ذات أهمية للدولة.
 
وأكد الوزير على أهمية التنسيق وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص ومختلف الجهات المعنية بالدولة، لمواجهة التحديات المُلحة التي تسببها التغيرات المناخية، وكذلك المشاركة في تحديد ودراسة التحديات الحقيقية والمُلحة الناجمة عن تغير المناخ في مصر، موضحًا أن المسابقة تستهدف طلاب المرحلة الجامعية الأولي على مستوى كافة الجامعات المصرية، وقد تقدم 41 فريقًا ممثلًا عن الجامعات المصرية بمختلف أنواعها.
 
وأوضح د. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، أنه يتم اختيار الفرق على مرحلتين، وهما المرحلة الأولي للتحكيم ويتم فيها مراجعة المشروعات المُقدمة من فرق الجامعات من قبل لجان التحكيم لترتيب الفرق لاختيار عدد محدد وفقًا لمعايير المسابقة، وتم الانتهاء من هذه المرحلة بتصعيد 23 جامعة، أما المرحلة الثانية للتحكيم، فشهدت قيام فرق العمل التي تم اختيارها بالمرحلة السابقة بعرض المشروعات أمام لجنة تحكيم بمركز الابداع بقصر السلطان حسين، وقد تم اختيار الـ(6) فرق الحاصلين على المراكز الأولى وفقًا لترتيب لجنة التحكيم.
 
وقام الوزير بتكريم أعضاء لجان التحكيم والشركات الراعية للمسابقة، وكذلك الفرق الفائزة بالجوائز، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.
 
وفاز فريق جامعة بني سويف بالجائزة الأولي التي تبلغ قيمتها 100000 جنيه، وحصد فريق جامعة حلوان الجائزة الثانية التي تُقدر قيمتها بـ 80000 جنيه، وحصل فريق جامعة المنصورة على الجائزة الثالثة التي تُقدر قيمتها بـ 60000 جنيه، وجاء فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رابعًا وحصل على جائزة قدرها 40000 جنيه، وحصل فريق جامعة المستقبل على الجائزة الخامسة بقيمة 30000 جنيه، وجاء فريق جامعة المنصورة الجديدة سادسًا وحصد الجائزة البالغ قيمتها 25000 جنيه.
 
شهد مراسم التكريم، د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ود. محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، ود. عبير الشاطر مساعد نائب الوزير للشئون الفنية، ود. أيمن فريد مُستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، وعدد من رؤساء ومُمثلي الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
 
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التعليم العالى

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