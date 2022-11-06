اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للبحوث: 200 بحث علمى و30 مشروعا و15 براءة اختراع لمواجهة تغير المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:25 ص
القومى للبحوث: 200 بحث علمى و30 مشروعا و15 براءة اختراع لمواجهة تغير المناخ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور  حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث حول دور المركز فى مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة على إجراء الدراسات والبحوث والاختبارات للحد من أثار التغيرات المناخية على البيئة.

 
أشار التقرير إلى نشر المركز القومى للبحوث ما يزيد عن 200 بحث منشور فى دوريات علمية متخصصة، وحوالى 30 مشروعًا بحثيًا، وما يزيد عن 15 رسالة علمية وبراءة اختراع، فضلًا عن تنظيم المركز ومشاركته في العديد من المؤتمرات وورش العمل.
 
وأوضح التقرير مساهمة المركز القومى للبحوث فى موضوع التغيرات المناخية فى مجال الطاقة بما يطابق أهداف الخطة الإستيراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر حتى عام 2050، فضلًا عن تخصيص المركز لنداء ضمن مشروعاته الداخلية عن قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة.
 
وأفاد التقرير بإجراء المركز القومى للبحوث العديد من الدراسات لتقليل استهلاك الطاقة، منها: استخدام الطاقة الشمسية فى صناعة المجففات الشمسية لتجفيف كافة الحاصلات الزراعية وتقليل الملوثات التى يطلقها الوقود الأحفورى، تبريد وتدفئة وتهوية عنابر الدواجن وتدفئة الصوب الزراعية ومزارع الأسماك باستخدام الطاقة الشمسية، استخدام أنظمة ضخ المياه لأغراض الرى فى المناطق الصحراوية بديلًا عن وقود الديزل الملوث للهواء.
 
ولفت التقرير إلى أهم الأبحاث والمشاريع التطبيقية التى يساهم فيها المركز القومى للبحوث لمواجهة التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، منها: تخليق وتوصيف المحفزات الكهربية لإنتاج الهيدروجين المستخدم فى خلايا الوقود، دراسة جدوى لانتاج سيارة كهربية تعمل بخلايا الوقود، تطوير مجمعات شمسية حرارية ذات انتقائية ضوئية عالية لتكوينات سطحية بقياس النانو للإنتاج على مستوى صناعى، تحضير قطب كهربائي مبتكر للتحليل الكهربى للمياه لإنتاج الهيدروجين بالطاقة الشمسية، تطوير طبقات طلاء الألومينا النانوية الانتقائية الطيفية لتعظيم الاستفادة من التسخين الشمسى فى أغراض تحلية المياه، إنتاج وقود حيوى صديق للبيئة من الزيوت النباتية بديل للوقود الأحفورى، تقييم أداء ماكينات الديزل وانبعاثات الاحتراق باستخدام البيوديزل وكذلك خلطه مع أنواع الوقود البترولى المختلفة، إنتاج خلية شمسية من مواد عضوية، إنتاج خلية شمسية قليلة التكلفة من أغشية صلبة من السليكون النانومترى.
 
ونوه التقرير إلى نجاح الباحثين بالمركز فى إنتاج الطاقة الكهربية الصديقة للبيئة من خلال تكنولوجيا خلايا الوقود باستخدام الهيدروجين كوقود نظيف وتطبيقاته فى وسائل النقل ومحطات توليد الكهرباء والأجهزة المحمولة، مضيفًا أن باحثي المركز قاموا بتحويل الجزء العضوي من المخلفات الصلبة إلى غاز هيدروجين أو ميثان بالإضافة إلى منتج وسيط (أسمدة زراعية) عن طريق الجمع بين التخمير والتحليل الكهربائي.
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

عضو أمناء الحوار الوطنى: قمة المناخ بشرم الشيخ بداية حقيقية لمواجهة التحديات

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:00 ص

تزامنا مع قمة المناخ.. قمة تكنى تطلق مسابقة للشركات الناشئة لحل التحديات البيئة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:51 ص

ولى عهد الكويت يصل غدا للمشاركة فى قمة المناخ "COP27" بشرم الشيخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:17 ص

أكرم القصاص يكتب: قمة المناخ.. تعهدات الدول الكبرى وعدالة تمويل تصلح تأثيرات التلوث

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:00 ص

الأرض تتنفس فى شرم الشيخ.. قمة المناخ طريق العالم لإنقاذ الكوكب.. فيديو

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة