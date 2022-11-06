

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الوزارة العراقية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه العباسي، من نظيره السعودي، أكد خلاله الأمير خالد السعي المستمر لتطوير هذه العلاقات؛ بما يخدم المصالح المشتركة لجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية.



من جانبه أكد العباسي أن العراق (حكومة وشعباً) يشيدون بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقة بين البلدين.