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أكرم القصاص
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ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين على متنهما 1082 سائحا من جنسيات مختلفة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:22 ص
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين على متنهما 1082 سائحا من جنسيات مختلفة ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، السفينتين السياحيتين AZAMARA PURSIT   مالطية الجنسية وعلى متنها 907 راكب قادمة من ميناء بيريوس اليوناني، والسفينة LA BELLE DE L'ADRIATIQUE  بلجيكية الجنسية وعلى متنها 175 راكبا قادمة من قبرص ومتجهة إلى السويس.

 

كانت قد شهدت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال  الثماني والأربعين ساعة الماضية، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، حيث تداول البضائع الصادر منها والوارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة كما بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد 2200 حاوية مكافئة.

 

وفى ذات السياق، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 37 سفينة خلال  الثماني والأربعين ساعة الماضية؛ أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية و الدخيلة فقد بلغت 36 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

 

وشدد الربان نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.


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ميناء الإسكندرية

سفينتين سياحيتين

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