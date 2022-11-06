مواطن من بحر البقر: "حياة كريمة غيرت شكل حياتنا وحسستنا إن الرئيس حاسس بينا"

الشرقية- حمدى عبد العظيم

فى كل خطوة مشروع، وبداخل الكثير من القرى حلم تحول إلى واقع مع مشروعات حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وحدات التأمين الطبى الشامل وتوسعة وبناء المدارس، كانت لها أكبر الأثر فى فرحة أهالى تلك القرى التى ظلت لسنوات تحلم بمثل تلك المشروعات لكنها لم تتحقق إلا مع "حياة كريمة".

قال محمد عايش من أهالى قرية 5 بحر البقر التابعة لمركز الحسينية محافظة الشرقية، أن الرئيس السيسي منذ توليه شعرنا أنه يشعر بأحوال كل الشعب المصرى وبدأت صحوة كبرى فى شتى المشروعات، حتى وصلت مبادرة حياة كريمة إلى منطقة بحر البقر فغيرت شكل الحياة وجعلتنا نشعر أن الرئيس السيسي حاسس بينا.

وأضاف : خير دليل على ذلك إنشاء الطرق التى ساعدتنا فى التحرك، وكذلك إنشاء وحدات صحية بها أحدث الأجهزة الطبية، كما تم إنشاء مدارس وكل الخدمات اللازمة للمواطن المصرى وخاصة أهالى منطقة بحر البقر.