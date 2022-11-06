اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة تشادية: كوب27 هو "قمة أفريقيا" وفرصتنا لنقل أصواتنا حول تغير المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:44 م
منظمة تشادية: كوب27 هو "قمة أفريقيا" وفرصتنا لنقل أصواتنا حول تغير المناخ سعدية أبو بكر
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت سعدية أبو بكر، رئيسة منظمة سيدات الجالية التشادية فى فرنسا، إن هدف مشاركتها فى قمة المناخ كوب 27، هو محاولة المساعدة فى الحد من تغير المناخ، الذى يتسبب فى الكثير من المشكلات، مثل الهجرة وسوء الأوضاع الاقتصادية وفرض المزيد من الضغوط على الأسر فى كل مكان فى العالم. 
 
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك الكثير من التشاديين الذين يضطرون للهجرة بسبب الأوضاع السيئة التى يساهم فيها تغير المناخ. 
 
وقالت أبو بكر، إن الدول المتقدمة، عليها أن تدرك حجم المشكلات التى تحدث فى إفريقيا بسبب انبعاثاتها، لاسيما وأنها الدول التى تملك الحلول. ودعت الدول الإفريقية للتوحد كجبهة قوية للتفاوض لاستغلال انعقاد القمة فى مصر، كممثل لإفريقيا. 
 
وأكدت أن مصر تهتم كثيرا بمشكلات القارة الإفريقية ومن هنا تأتى أهمية قمة المناخ فى إفريقيا، داعية دول العالم المتقدم لعدم التراجع عن الالتزامات.
 
ومن جانبها، قالت مريم طاهر، نائبة رئيس المؤسسة ذاتها، إن حضورها قمة المناخ بصفتها ناشطة شابة تريد أن تتحدث باسم بلدها التشاد الذى يتضرر كغيره من الدول من أزمة تغير المناخ.
مريم طاهر نائبة رئيس المؤسسة
مريم طاهر نائبة رئيس المؤسسة
 
وقالت إنها تريد رفع الوعى حول تغير المناخ فى بلدها، حيث يسعى الناس عادة للتفكير فى قوت يومهم، وكيف يتحملون نفقة معيشتهم. 
 
وقالت إن الدول المتقدمة تسرع من سوء أوضاع المناخ ومن يتحمل نتيجة ذلك هى إفريقيا، مؤكدة أنها تريد نقل أصوات التشاد وخاصة السيدات التشاديات، لتقل إنهن موجودات على الساحة العالمية ويطالبن بحق بلادهن وحق إفريقيا فى العدالة المناخية.
 
وأكدت أن انعقاد القمة فى مصر له دلالة قوية لأنه يجعل من قمة المناخ هذا العام، "قمة إفريقيا" فمن يتحدث هذه المرة الدول النامية والمتضررة وليس الدول المتقدمة الملوثة.
 
ودعت كل النشطاء الإفريقيين لاستغلال الفرصة من انعقاد القمة فى مصر، لتعزيز جهودهم ونقل أصواتهم إلى العالم، مؤكدة أنه لم يعد يبق وقت للمناقشات فقط، وإنما حان وقت الفعل لحماية الشباب والأطفال وجميع من على الأرض. 
  
 
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة