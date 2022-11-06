اليوم السابع
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مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية تحرر 347 محضر تهرب خلال أكتوبر الماضى

الأحد، 06 نوفمبر 2022 07:41 م
مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية تحرر 347 محضر تهرب خلال أكتوبر الماضى مصلحة الجمارك
كتب أحمد يعقوب

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حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الإلتزام بالمنطقة الشرقية (بورسعيد- دمياط- السويس - الإسماعلية- سيناء) برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي 347 محضر تهرب جمركى متنوعة خلال شهر أكتوبر الماضي بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 . 
 
وكان أغلب المضبوطات فى هذه المحاضر عبارة عن أجهزه طبية وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وإكسسوارات للهواتف المحمولة وقطع غيار سيارات وبضائع أخرى متنوعة ومحاضر خاصة بمخالفة المادة 8 من قانون الجمارك ومحاضر لسلع تحت التحفظ مرفوضه رقابيا . 
 
وىلغت القيمة الجمركية 209 مليون و609 ألف و843 جنيه، كما بلغت المتحصلات الجمركية 52 مليون و 146 ألف و663 مليون جنيه وجارى تحصيل باقى المستحقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر بعد العرض على عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي . 
 
يأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجاري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
 
 

الجمارك

المالية

تهرب ضريبي

مهربات جمركية



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