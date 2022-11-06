اليوم السابع
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معاينة شقة اشتعل بها حريق فى أوسيم بالجيزة لتحديد الأسباب وحصر الخسائر

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:53 م
معاينة شقة اشتعل بها حريق فى أوسيم بالجيزة لتحديد الأسباب وحصر الخسائر حريق، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة اشتعل بها حريق في أوسيم، لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، حيث تم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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