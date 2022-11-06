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مصر تطلق مبادرة حياة كريمة لإفريقيا فى cop27.. والذهب يسجل 1227 جنيها.. فيديو

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:18 م
مصر تطلق مبادرة حياة كريمة لإفريقيا فى cop27.. والذهب يسجل 1227 جنيها.. فيديو الزميل عبد الحليم سالم خلال تقديم النشرة الاقتصادية اليوم
كتبت ريهام الباشا

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استعرض الزميل عبد الحليم سالم خلال تقديمه النشرة الاقتصادية بتلفزيون اليوم السابع، جانبا من انطلاق  فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وخلال فعاليات المؤتمر تطلق مصر مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية"،  من إزالة المخاطر إلى التشكيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وحدثًا بعنوان "صوت أفريقيا: لقاء رؤساء الصناديق السيادية الأفريقية"،  

أبرز أخبار النشرة

 أسعار الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022.. عيار 21 يسجل 1227جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 استقرار ملحوظ بعد قفزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بحوالي 17 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1681 دولارا مقابل 1630 دولارا، وهو ما أدى إلى صعود الذهب في كافة الدول، وتحرك سعر الذهب فى مصر من 1210 إلى 1227جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر.

 أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 1052 جنيها.

عيار 21 سجل 1227 جنيهات.

عيار 24 سجل 1402 جنيها.

الجنيه الذهب 9816 جنيها.

 

التنمية الصناعية تخصص 410 آلاف متر أرض صناعية لعدد 75 مشروعا

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بتبسيط إجراءات الاستثمار فى القطاع الصناعى وتوجيهات وزير التجارة والصناعة بسرعة تنفيذ وإنهاء إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين وتلبية طلباتهم .

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً للجنة تخصيص الاراضى الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي لعمل مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار، والدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس اشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتنمية المناطق الصناعية وممثل عن وزارة التنمية المحلية.

 وأشار عبد الكريم إلى أن اللجنة حققت تطوراً ملحوظاً فى عملية تخصيص واتاحة الاراضى حيث وافقت خلال الـ3 أسابيع الماضية وعلى مدار اجتماعين على تخصيص مساحة  410 آلاف م٢ أراض صناعية  لعدد 75 مشروعا صناعيا، منهم 49 مشروعا جديدا و توسعات مشروعات قائمة باجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 14.5 مليار جنيه، وذلك في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادى الجديد، وتضم انشطة غذائي وهندسي وتعدينى وكيماوى وغزل ونسيج.


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