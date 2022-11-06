مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل بطريق القاهرة، الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثة والمصابين، إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا، بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وأخري ربع نقل، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود ضحايا ومصابين، وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف، اليمكان الحادث، وتبين وجود جثة و7 مصابين، وتم نقل الحثة والمصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.