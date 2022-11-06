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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث بمفارق توشكى بأسوان

الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:18 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث بمفارق توشكى بأسوان اسعاف - أرشيفية
أسوان عبد الله صلاح

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم، الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمفارق طريق توشكى، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل، والجثة إلى المشرحة.
 
تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بمصرع شخص وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمفارق طريق توشكى، وهم: "معتصم محمد توفيق 29 سنة،مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة، وحسن عز الدين حسن، 26 سنة، مصاب كدمات وسحاجات متفرقة، وصديق حسانى صديق 22 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومحمود الليثى 37سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ "توفى بالمستشفى" جميعهم من محافظة سوهاج.
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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