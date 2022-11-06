مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، إثر حادث تصادم على طريق الدلتا بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق، فصرحت بدفن الجثة، حيث تم التشييع وسط حالة من الحزن من الأهالي وطلبت جهات التحقيق الاستعلام عن حالة المصاب.

تلقت مديرية أمن القليوبية، اخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد وقوع حادث تصادم على طريق الدلتا، ووجود جثة ومصاب.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص كان يعبر الطريق وبسبب السرعة الجنونية لقائد دراجة نارية على الطريق اصطدم به فلقى مصرعه فاختلت الدراجة النارية لتصطدم بها بالمواجهة سيارة نصف نقل ما أدى إلى إصابة قائد الدراجة وفرت السيارة النقل هاربة من مكان الواقعة، وجرى نقل المصاب والمتوفى للمستشفى.