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محمد عباس: مصر للطيران ستنقل 34 ألف راكب من الداخل والخارج خلال COP 27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:21 م
محمد عباس: مصر للطيران ستنقل 34 ألف راكب من الداخل والخارج خلال COP 27 وزير الطيران المدنى
كتب أحمد عرفة

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قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إنّ الوزارة تعمل على إدارة وتشغيل المطارات، والسيطرة على استخدامات الطاقة فيها، حيث يتم العمل على استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية من البترول، والاعتماد على الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.
 
وأضاف عباس، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "في اتجاهنا إلى الاعتماد على الوقود الحيوي الذي يقلل كمية الانبعاثات التي تخرج من الطائرة، ونسعى إلى استخدام الوقود الحيوي في عام 2050 بالنسبة للمحددة لها في الاتفاقيات الدولية حتى نكون مواكبين لإجراءات الدولة المصرية في مجابهة التغيرات المناخية". 
 
وتابع وزير الطيران المدني: "مصر للطيران هي الناقل الرسمي لمؤتمر المناخ COP 27، إذ خططت لنقل 34 ألف راكب من الداخل والخارج، سيّرنا رحلات خارجية إلى شرم الشيخ  ونسير رحلات داخلية وخارجية من المطارات المختلفة إلى مطار القاهرة وننقلهم داخليا إلى مطار شرم الشيخ". 
 
وأكد: "خلال الفترة السابقة وحتى انتهاء المؤتمر، هناك مجهود عظيم جدا من شركة مصر للطيران، ورحلات تصل في بعض الأيام إلى أكثر من 10 رحلات في اليوم".

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