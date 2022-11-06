محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى الكلى في فوه موجها بتوفير أقصى رعاية للمرضى

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مستشفى الكلى بفوه، واطمأن على الخدمات الطبية التي تقدم لهم، ودار نقاش مع عدد من المرضى عن تلك الخدمات، ومطالبهم، موجها بحسن معالمتهم، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

جاء ذلك بحضور هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، ومحمد الصمودي، عضو مجلس النواب، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه. والدكتورة الهام محمد ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى وكافة العاملين بها على الجهود التي يبذلونها،إضافة للمشاركة المجتمعية من أهالي فوه، للمساهمة في توفير عدد من الاجهزة الطبية.