محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبري أبو الروس ويوجه بسرعة الانتهاء منه

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الاعمال الجارية بكوبري رافد ابو الروس، الذي يربط بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي بمطوبس ومنها لدمنهور، للربط بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات الواقعة على الطريق الدولي الساحلي، ومحافظتي البحيرة والاسكندرية.

جاء ذلك بحضور هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، ومحمد الصمودي، عضو مجلس النواب، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من الأعمال بالكوبري، حتى يتم تشغيل الطريق، والذي يعتبر نقلة كبيرة ضمن الطرق الجديدة التي تشهد المحافظات تشييدها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.