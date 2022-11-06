للحفاظ على قوة شعرك وحمايته من التساقط.. 4 مكملات غذائية مهمة أبرزها فيتامين ب

فاطمة ياسر

هناك العديد من الأنظمة الغذائية والأطعمة والمكملات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الشعر وتعمل علي تقوية البصيلات ، وتجعل الشعر أكثر تماسك وقوي ويحميه من التعرض لأي مضاعفات.

ويقدم التقرير المنشور عبر موقع “WEBMED”، بعض وأبرز المكملات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الشعر والحد من تعرضه للتساقط، ومنها:

فيتامين ب ، يحتوي علي البيوتين وحمض الفوليك، هذه العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم للحفاظ علي الشعر وتقويته والحد من تعرضه للتساقط، وتحسين صحته وتنشيط الدورة الدموية بشكل ملحوظ، كما أن هذه العناصر تعمل علي تحفزة علي النمو.

- فيتامين سي، يعمل علي تقوية الجهاز المناعي للجسم، وأيضا يعمل علي مساعدته في تقوية الشعر، وأيضا لأنه فيتامين سي يحتوي علي مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الفيتامينات المهمة لصحة الشعر والحد من التعرض للتساقط.

- الحديد، يعتبر من العناصر الغذائية المهمة لصحة الشعر، ويعمل علي حمايته من أي مضاعفات كالتساقط والضعف الشديد، غعند التعرض لإنخفاض كرياس الدم الحمراء يقل فرص تنشيط الدورة الدموية، والحد من التعرض للعديد من المضاعفات كالتساقط.

- فيتامين د، يعتبر من أهم الفيتامينات التي يجب تناول المكملات الخاصة به، والهدف هو تقوية الشعر والحد من التعرض لأي مضاعفات مرتبطة به، فنقص فيتامين د يتسبب في ضعف الشعر، وعدم قدرته علي التقوية.