كيف تستفيد من نظام تدفئة السيارة فى فصل الشتاء؟

كتبت : أمانى سمير

يعتبر نظام التدفئة في السيارات من أهم الأنظمة فى فضل الشتاء، لأنه يعمل على تدفئة غرفة القيادة في الظروف الجوية القاسية والشديدة البرودة .

كما أنه يمنع ترسب البخار أثناء غلق النوافذ لأنه يتكثف على الزجاج ويحجب الرؤية، وعند استعمال نظام الزجاج الخاص بالتسخين يتيح للسائق الرؤية الواضحة أثناء القيادة في هذه الأجواء، وتقليل الأخطار والحوادث .

وفى السطور الأتية نتعرف على أنواع انظمة التدفئة في السيارة، حيث يوجد العديد من أنظمة التدفئة:

يوجد نظام لتدفئة السيارة ككل من خلال زر التكييف، ولكن لابد من ظبط درجة الحرارة المناسبة، كما يوجد في بعض السيارات الحديثة نظام لتدفئة الكراسي، باإضافة إلي زر تسخين كل من الزجاج الأمامي والخلفي والمرايات الجانبية .

نجد بعض من هذه الأنظمة يعتمد على السخان الكهربائي (Heater)، ومنها ما يعتمد على حرارة غازات العادم، ومنها ما يعتمد على سائل التبريد في نظام تبريد محرك السيارة، وهو أكثر الأنظمة انتشارا، وفيه يستعمل سائل تبريد المحرك (ماء الردايتر) لنقل الحرارة من دورة تبريد محرك المركبة إلى داخل غرفة القيادة .

وعند تشغيل محرك المركبة يسخن ماء التبريد داخل المحرك، بعد مدة من الوقت، ونظراً إلى انخفاض درجة حرارة غرفة القيادة، خاصة في فصل الشتاء فإنه يمكن الاستفادة من سخونة مياه التبريد في تدفئة هذه الغرفة حتى درجة حرارة مناسبة يتم التحكم فيها يدويا.

كما أن مروحة التدفئة تعمل على محرك كهربائي يعمل بتيار مستمر، وهى تقوم بدفع الهواء باتجاه المشع إلى داخل غرفة القيادة لتدفئتها، ويمكن للسائق التحكم يدوياً في سرعة المروحة، وبقوة اندفاع الهواء الساخن، عن طريق مفتاح ضبط سرعة دوران المروحة.

وحدة التحكم في نظام التدفئة (Control Unit)

تعمل هذه الوحدة على التحكم في نظام التدفئة باستخدام مفاتيح مثبتة على لوحة (التابلو) تتحكم في سرعة مروحة التدفئة، وتوجيه الهواء الدافئ إلى المكان المراد تدفئته.

وهذه أنواع مفاتيح التحكم في نظام التدفئة:

مفتاح التشغيل والتحكم في سرعة دوران مروحة التدفئة.

لكي يعمل نظام التدفئة بكفاءة في الظروف المختلفة؛ لا بد من التحكم في سرعة دوران مروحة دفع الهواء الدافئ.

لذا يحتوي هذا المفتاح على سرعات متعددة، وكلما ازدادت سرعة المروحة ازداد تدفق الهواء الدافى؛ فيتسنى للسائق اختيار السرعة المناسبة تبعا للظروف الجوية.