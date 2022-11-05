انطلاق سيارة المركز التكنولوجى المتنقل داخل قرى محافظة أسوان غدا

أسوان – عبد الله صلاح

تبدأ سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمحافظة أسوان، غداً الأحد، ولمدة 5 أيام بعدد من الوحدات المحلية القروية بمختلف المراكز والمدن بالمحافظة، في تقديم جميع الخدمات الخاصة بالوحدات المحلية، من تراخيص بناء ومحلات وإعلانات وتوصيل مرافق وشكاوى، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتستهل السيارة خدماتها المقدمة للمواطنين، غداً بالوحدة المحلية لقرية عنيبة بمركز نصر النوبة، على أن تستكمل عملها فى اليوم التالى 7 نوفمبر بمنطقة غرب أسوان، وتواصل السيارة عملها يوم 8 نوفمبر بنطاق الوحدة المحلية لقرية الجعافرة بمركز دراو، ثم الوحدة المحلية لقرية غرب سهيل بمركز أسوان يوم 9 نوفمبر، وفى اليوم الختامى 10 نوفمبر تتمركز السيارة بالوحدة المحلية لحى الصداقة بمدينة أسوان.

تبدأ مواعيد تقديم الخدمات من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتقدم خدمات: " استخراج رخصة هدم، استخراج رخصة مبان، طلب تعديل رخصة مبان، طلب توصيل كهرباء، مياه، غاز، بالإضافة إلى استخراج رخصة نشاط تجارى، رخصة إشغال مؤقت، تلقي شكاوى من المواطنين، وغيرها من الخدمات.



جدول خدمات السيارة



سيارة المركز التكنولوجى