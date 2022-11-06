قناة إيطالية: رؤساء وزارء إسبانيا وإيطاليا وألمانيا يلقون كلماتهم غدا فى cop27

فاطمة شوقى

يتحدث رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، فى مؤتمر المناخcop27 ، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، غدا الاثنين، كما سيشارك رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلونى، وأيضا المستشار الألماني أولاف شولتز.

وقالت قناة "تى جى 24" الإيطالية إن رئيسة الوزراء الإيطالية "جيورجيا ميلونى" ستحضر مؤتمر المناخ، المنعقد في مدينة شرم الشيخ ، في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، مشيرة إلى أن "بلد الأهرامات" تسضيف 30 ألف مشارك فى مؤتمر المناخ لمناقشة الاحتباس الحرارى والانبعاثات الضارة وسبل التعامل مع تغير المناخ.

وكان مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلن أنها ستحضر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ والذي تستقبله مدينة شرم الشيخ، كما أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية أنها ستشارك في قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي بإندونيسيا يومي 15 و16 نوفمبر.

وذكر المكتب أن المشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وأعمال قمة مجموعة العشرين، ستكون بعد رحلة للسيدة ميلوني إلى بروكسل في الثالث من نوفمبر كأول رحلة خارجية بعد توليها مهام منصبها.

ويكتب مؤتمر المناخ أهمية كبيرة، في ظل المعاناة التي تواجهها دول العالم جرّاء أضرار التغيرات المناخية، والتي طالت حتى الدول المتقدمة والمتسببة بصفة أساسية في ارتفاع الانبعاثات الكربونية.

واستقبل رئيس الحكومة الأسبانية، بيدرو سانشيز، مجموعة من الشباب الأسبان الذين سيشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP27)، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر.

وأشار موقع القصر الملكى مونكلوا إلى أن هؤلاء الشباب هم جزء من مبادرة جيل كوب 27 "COP27 Generation" ، التي روجت لها وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي ، بالتعاون مع مؤتمر عمداء الجامعات الإسبانية، والتي هدفها هو دمج صوت الشباب الإسباني في قمم المناخ الدولية.

وقال سانتشيز "إنني مقتنع تمامًا بضرورة تعزيز مصالح الشباب كمرجع أساسي في المفاوضات الدولية بشأن العمل المناخي. بالنسبة لي ولحكومتي ، فإن حالة الطوارئ المناخية تمثل أولوية، ونعمل على توحيد الجهود لإقناع المجتمع بأسره بأن التحول البيئي ليس ضروريًا فحسب ، بل هو أيضًا فرصة لتقدم الدول".

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ،في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول ، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.

قمة المناخ، قمة المناخ 2022، جدول قمة المناخ، أهمية قمة المناخ، قمه المناخ بشرم الشيخ،افتتاح قمة المناخ، مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ، جدول جلسات قمة المناخ، جدول قمه المناخ، الدول المشاركة في قمة المناخ، موعد قمة المناخ في شرم الشيخ، قمة المناخ مصر 2022، COP27 ، COP27 Egypt ،COP 27، COP 2022، كوب 27، مؤتمر كوب 27، مؤتمر المناخ، مؤتمر المناخ 2022، مؤتمر المناخ 27، الدول المشاركة في قمة المناخ 2022، قمة المناخ في مصر 2022، مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022، قمه المناخ شرم الشيخ، قمة المناخ اليوم السابع ،قمة المناخ شرم الشيخ ،أهداف مؤتمر المناخ، قمة المناخ cop27 اليوم السابع، من سيحضر قمة المناخ في مصر، قمه المناخ 2022، قمه المناخ مصر 2022، قمة المناخ 27، قمة المناخ يوم، قمة المناخ ويكيبيديا،التغيرات المناخية، استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ، موعد مؤتمر COP 27، قضايا مؤتمر COP 27 ، موقع مؤتمر المناخ 2022، قمة المناخ شرم الشيخ، اليوم السابع بلس، مؤتمر المناخ ويكيبيديا، مؤتمر الأطراف cop 27، مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ