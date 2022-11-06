اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن شروط وضوابط مسابقة نحلة التهجى القومية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يعلن شروط وضوابط مسابقة نحلة التهجى القومية قطاع المعاهد الأزهرية
كتب ــ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن ضوابط وآليات تنفيذ مسابقة "نحلة التهجي" بمختلف المناطق الأزهرية، والتي تتضمن سلسلة من الإجراءات بيانها كالتالي:
 
 أولًا: يتولى شيخ المعهد والمعلمون التجهيز للمسابقة والإعلان عنها وتسجيل المتسابقين .
 
ثانيًا: يتم تدريب الطلاب المشاركين بالمسابقة من قبل معلميهم على نظام المسابقة في المدة من 6 / 11 حتى 30 / 11. 
 
ثالثًا: تعقد التصفيات الأولية للمسابقة بنطاق المعاهد في المدة من 1 / 12 حتى 4 / 12.
 
 رابعًا: تنعقد التصفيات ربع النهائية بنطاق الإدارات التعليمية في المدة من 6/ 12 حتى 8 / 12. 
 
خامسًا: تنعقد التصفيات ربع النهائية " الختامية " على مستوى المنطقة بالديوان العام في المدة من 10/ 12 حتى 12 / 12.
 
 وعقب الانتهاء من تلك الإجراءات وإعلان الممثل للمنطقة بنهائيات المسابقة يتولى المنسق العام للمنطقة التوجه بالأوائل لخوض النهائيات بمركز الأزهر للمؤتمرات برئاسة القطاع مع نظرائهم من بقية المناطق الأزهرية الأخرى وذلك خلال فبراير المقبل 2023 وحسبما يرد ويستجد من تعليمات وتتضمن المسابقة التالي : 
 
1- حفظ الطالب لمجموعة من الكلمات الخاصة (بمنهجه) وسيتم تحديدها من خلال Wordlist خاصة بالمنهج الدراسي لكل مرحلة. 
 
2- يتسلم الطالب نسخة من القاموس الخاص بالكلمات مضافًا إليه قاموس ناطق (هدية) .
 
3- تدريب الطلاب على نطق الكلمات نطقًا صحيحًا باللهجة الأمريكية (American Accent).
 
 

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

نحلة التهجي

طلاب الازهر



الموضوعات المتعلقة

قطاع المعاهد الأزهرية يطلق مسابقة للقصة القصيرة عن العفة والحياء

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:00 ص

قطاع المعاهد الأزهرية يوجه الطلاب بعدم النظر لأشعة الشمس أثناءَ الكسوف

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:21 م

الإعلان عن عدد من الوظائف بقطاع المعاهد الأزهرية بنظام الندب الداخلى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:56 م

وفد من قطاع المعاهد الأزهرية يتابع انتظام الدراسة بمعاهد أسوان

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:41 ص

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يجرى مقابلات الشيوخ بمنطقة الأقصر الأزهرية.. صور

الأحد، 16 أكتوبر 2022 03:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة