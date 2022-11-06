قطاع المعاهد الأزهرية يعلن شروط وضوابط مسابقة نحلة التهجى القومية

كتب ــ لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن ضوابط وآليات تنفيذ مسابقة "نحلة التهجي" بمختلف المناطق الأزهرية، والتي تتضمن سلسلة من الإجراءات بيانها كالتالي:

أولًا: يتولى شيخ المعهد والمعلمون التجهيز للمسابقة والإعلان عنها وتسجيل المتسابقين .

ثانيًا: يتم تدريب الطلاب المشاركين بالمسابقة من قبل معلميهم على نظام المسابقة في المدة من 6 / 11 حتى 30 / 11.

ثالثًا: تعقد التصفيات الأولية للمسابقة بنطاق المعاهد في المدة من 1 / 12 حتى 4 / 12.

رابعًا: تنعقد التصفيات ربع النهائية بنطاق الإدارات التعليمية في المدة من 6/ 12 حتى 8 / 12.

خامسًا: تنعقد التصفيات ربع النهائية " الختامية " على مستوى المنطقة بالديوان العام في المدة من 10/ 12 حتى 12 / 12.

وعقب الانتهاء من تلك الإجراءات وإعلان الممثل للمنطقة بنهائيات المسابقة يتولى المنسق العام للمنطقة التوجه بالأوائل لخوض النهائيات بمركز الأزهر للمؤتمرات برئاسة القطاع مع نظرائهم من بقية المناطق الأزهرية الأخرى وذلك خلال فبراير المقبل 2023 وحسبما يرد ويستجد من تعليمات وتتضمن المسابقة التالي :

1- حفظ الطالب لمجموعة من الكلمات الخاصة (بمنهجه) وسيتم تحديدها من خلال Wordlist خاصة بالمنهج الدراسي لكل مرحلة.

2- يتسلم الطالب نسخة من القاموس الخاص بالكلمات مضافًا إليه قاموس ناطق (هدية) .

3- تدريب الطلاب على نطق الكلمات نطقًا صحيحًا باللهجة الأمريكية (American Accent).