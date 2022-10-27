اليوم السابع
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قطاع المعاهد الأزهرية يطلق مسابقة للقصة القصيرة عن العفة والحياء

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يطلق مسابقة للقصة القصيرة عن العفة والحياء قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إطلاق مسابقة للقصة القصيرة خلال منتصف العام الدراسى الحالي يشارك فيها فريق من الطلاب بالمشاركة مع أحد المعلمين ويكون رئيسا للفريق بحد أقصى خمسة طلاب وتتناول القصة أحد القيم وهم " العفة – الحياء- المروءة-الخلق-النخوة-التحلى بالدين"، وذلك على النحو التالى: المرحلة الابتدائية عدد 1000 كلمة في حدود 5 صفحات، والمرحلة الإعدادية عدد كلمات 1500 في حدود 7 صفحات، والمرحلة الثانوية 2000 كلمة في حدود 10 صفحات.
 
يأتي ذلك ضمن توجيهات الأزهر الشريف في مواجهة الانحرافات السلوكية والأفكار المتطرفة على الأصعدة كافة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورؤية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الرَّامية إلى غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء، وتعزيز الانتماء الوطني، وتجنب الأفكار الشاذة الوافدة، التي تخالف صحيح الدين والتقاليد المجتمعية الأصيلة.
 

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