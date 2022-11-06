قصور الثقافة بأسوان تستضيف عروض مهرجان طيبة الدولى لمسرح الطفل.. صور

أسوان عبد الله صلاح

استضاف قصر ثقافة توشكى ثانى أيام فعاليات مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل فى دورته السابعة، والمقام خلال الفترة من ٥ إلى ٩ نوفمبر الجاري بمحافظة أسوان.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهورى، ثم قدم العرض المسرحي "البيئة بريئة" لمدرسة توشكي غرب بإدارة نصر النوبة التعليمية و مدرسة محمد ذكى الإبتدائية وإدارة كوم أمبو، وتناول النص درس منهجي لمادة الدراسات الاجتماعية بالصف السادس الابتدائى وهو بعنوان البيئة الصناعية ومشكلات البيئة.

كما تم تنظيم عدد من الورش "طباعة بالاستنسل" للفنانة نعمة الناصر و هي عبارة عن تفريغ الزخارف أو الوحدة الزخرفية المراد طباعتها على ورق مقوى لا ينفذ منه اللون أو يتشربه، "عرائس 2D" أو الدمية المسطحة وهى ابسط انواع العرائس واعدادها يحتاج إلى "ورق مقوى وقماش" للمهرج عمرو حمزة، "الموزايك او الفسيفساء" و هو فن صناعة الصور باستخدام قطع صغيرة من الزجاج الملون الاحجار أو مواد أخرى، و الموزايك هو تكنيك الفن الزخرفي او زخرفة المنازل المدربة د. هنا مكرم.

فيما تم تقديم العرض المسرحى "احكى يا راوى" إعداد وإخراج محمد حسن سعد الدين لدولة السودان، تدور احداثه حول الأطفال وماكانو يتعلمونه قديما والأطفال فى الوقت الحالى استخدام التكنولوجيا، ويجب على الاطفال أن يسمعو كلام الكبار وصفة التسامح بين الاخ واخوته، وفى الختام نفذ عرض مسرح عرائس ماريونيت للفنان عمرو حمزة.

جاء ذلك تأكيدا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة على أهمية المهرجانات الدولية لدعم وتوطيد العلاقات الودية والدولية وتحقيق التواصل والتقارب بين الشعوب العربية والإفريقية والأجنبية، فضلاً عن دورها فى تبادل الثقافات.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة نفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبالتعاون مع وزارات السياحة والأثار والتربية والتعليم وغيرها من الجهات المعنية، و يتضمن عروضا مسرحية للأطفال وورش فنية بمشاركة دول الاردن، الكويت، سلطنة عمان ،السودان، مصر.