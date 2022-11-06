عادات تعجل بظهور علامات التقدم فى العمر سريعا.. أبرزها تناول الحلويات

فاطمة ياسر

جميع الأشخاص باختلاف أعمارهم يسعون للحفاظ على بشرتهم من ظهور علامات التقدم في العمر، ولذا يجب تجنب بعض الأشياء التي تساعد بشكل كبير في ظهور علامات التقدم في العمر ، وذلك وفقا لموقع “brightside”، ومنها: