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ضوابط وشروط الترشح للعمل بوظائف مديرى مدارس.. اعرف التفاصيل

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:00 ص
ضوابط وشروط الترشح للعمل بوظائف مديرى مدارس.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لجميع مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية، بشأن ترشيح 7 معلمين لشغل وظائف مديري المدارس، نرصد فى التقرير التالى الشروط والضوابط: 
 
- ترشيح اسماء 7 معلمين ومعلمات أو أخصائي من كل إدارة تعليمية من كافة الإدارات التعليمية.
-  تتراوح أعمارهم بين 35 عاما إلى 45 عاما من أعضاء هيئة التعليم.
- يجب أن يكون العضو المرشح على درجة معلم أول أو أخصائي على الأقل.
-الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب من أعضاء هيئة التعليم.
-يكون على رأس العمل مدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة.
 
-ألا يكون قد حصل على أي جزاءات.
- أن يمتلك عضو هيئة التعليم شخصية قيادية إيجابية مؤثرة.
- أن يكون عضو هيئة التعليم لديه رؤية للتطوير. 
 
- يكون الترشيح من خلال لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم وعضوية كل من: وكيل المديرية ورئيس مجلس الأمناء والأبناء والمعلمين بالمديرية.
-مدير الشئون التنفيذية.
-ممثل عن نقابة المعلمين.
-عميد كلية التربية أو من يفوضه.
- يكون التقييم طبقا للآتي: 25 درجة على الخبرات العلمية و25 درجة على الخبرات العملية.
- 25 درجة على المهارات القيادية و25 درجة على السمات الشخصية.
- تقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بالإعلان في مكان بارز على مستوى كل إدارة تعليمية تابعة لها، لمدة أسبوع.
- تجرى المقابلات لمدة أسبوعين، على أن تكون نسبة اجتياز كل مكون لا تقل عن 75% ويتولى كل مدير إدارة تعليمية إرسال الترشيحات إلى مدير المديرية ، ثم يتم إرسال الملف عبر البريد الإلكتروني: s.secretary@moe.gov.eg
 
 
 

التربية والتعليم

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