ضوابط وشروط الترشح للعمل بوظائف مديرى مدارس.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لجميع مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية، بشأن ترشيح 7 معلمين لشغل وظائف مديري المدارس، نرصد فى التقرير التالى الشروط والضوابط:

- ترشيح اسماء 7 معلمين ومعلمات أو أخصائي من كل إدارة تعليمية من كافة الإدارات التعليمية.

- تتراوح أعمارهم بين 35 عاما إلى 45 عاما من أعضاء هيئة التعليم.

- يجب أن يكون العضو المرشح على درجة معلم أول أو أخصائي على الأقل.

-الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب من أعضاء هيئة التعليم.

-يكون على رأس العمل مدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة.

-ألا يكون قد حصل على أي جزاءات.

- أن يمتلك عضو هيئة التعليم شخصية قيادية إيجابية مؤثرة.

- أن يكون عضو هيئة التعليم لديه رؤية للتطوير.

- يكون الترشيح من خلال لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم وعضوية كل من: وكيل المديرية ورئيس مجلس الأمناء والأبناء والمعلمين بالمديرية.

-مدير الشئون التنفيذية.

-ممثل عن نقابة المعلمين.

-عميد كلية التربية أو من يفوضه.

- يكون التقييم طبقا للآتي: 25 درجة على الخبرات العلمية و25 درجة على الخبرات العملية.

- 25 درجة على المهارات القيادية و25 درجة على السمات الشخصية.

- تقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بالإعلان في مكان بارز على مستوى كل إدارة تعليمية تابعة لها، لمدة أسبوع.